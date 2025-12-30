Passer la navigation
Un homme interpellé pour avoir pris en otage sa mère de 87 ans à Forest

POLICE

Un homme, soupçonné d’avoir pris en otage sa mère, âgée de 87 ans, a été interpellé dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué la zone de police Midi. La victime n’a toutefois pas été blessée lors des faits, précise la police.

“La nuit passée, vers minuit, nos équipes ont été appelées à la chaussée de Forest, à Forest, car un homme y retenait sa mère en otage”, explique la police. “Les unités spéciales de la police fédérale sont intervenues et l’homme a été privé de liberté. La victime, âgée de 87 ans, est restée indemne. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits.”

La zone de police Midi ne communique, pour l’instant, aucune information supplémentaire sur l’incident.

Belga

