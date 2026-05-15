Benjamin Dalle invite à revoir le projet du musée Kanal : “La superficie est énorme”

Invité ce vendredi dans Bonjour Bruxelles, le député bruxellois Benjamin Dalle (CD&V) appelle à revoir le fonctionnement du musée Kanal.

Le gouvernement bruxellois a alloué au futur centre d’art contemporain 18,6 millions d’euros de subventions de fonctionnement pour cette année, ainsi qu’un prêt de 60 millions d’euros destiné à régler les factures des entrepreneurs pour achever les travaux d’infrastructure.

Un coût non négligeable. Alors, pour Benjamin Dalle, il faudrait réfléchir à diversifier les lieux au vu de l’immense surface du projet. “Il faut revoir tout le concept“, estime-t-il. “Actuellement, la superficie du musée est équivalente au Tate Modern à Londres à ses débuts, c’est énorme en fait.”

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Le futur projet prévoit déjà l’implémentation de restaurants et de magasins dans cet espace, mais qui seront gérés par l’autorité publique. “Je pense que ce sont surtout des entreprises privées qui doivent le faire. Beaucoup d’entreprises sont prêtes à investir dans le projet, mais pour cela il faudrait revoir le concept“, ajoute le député.

► Retrouvez l’interview complète de Benjamin Dalle au micro de Fabrice Grosfilley en tête d’article