Belfius lance une assemblée citoyenne sur la confiance dans les banques numériques

La banque Belfius a annoncé jeudi le lancement d’une assemblée citoyenne, en partenariat avec la plateforme G1000, pour recueillir des recommandations sur la manière de renforcer la confiance dans la numérisation du secteur bancaire.

Le projet, baptisé “Forum de la Banque”, réunira un panel de 75 citoyens tirés au sort. Ces derniers se pencheront, au cours de trois week-ends entre fin février et fin avril, sur la question de savoir “comment une banque peut-elle innover sur le plan digital tout en restant sûre et humaine ?“. Une plateforme en ligne a également été ouverte pour permettre au grand public de contribuer au débat.

“C’est la première fois qu’une banque donne la parole aux citoyens à travers une assemblée sur une question de société“, souligne Ben Eersels, directeur de G1000. Les enseignements seront rendus publics dans les mois à venir et partagés avec les autres acteurs du secteur bancaire.

L’ensemble de la population peut participer au débat via la plateforme www.forumdelabanque.be. Un comité d’accompagnement externe veille à l’intégrité et à la transparence de l’assemblée citoyenne.

Belga – Photo : Belga