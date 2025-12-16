Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Beau succès pour le “zoo du futur” de Gaia à Tour & Taxis

Plus de 20.000 personnes ont poussé les portes du “zoo du futur”, un dispositif de réalités virtuelle et augmentée installé depuis septembre par Gaia à la Gare maritime de Tour & Taxis, se félicite mardi l’association. L’exposition sera prolongée jusqu’à la fin mai 2026.

Le zoo virtuel, qui permet de rencontrer des animaux sauvages en totale liberté, suscite un grand enthousiasme, se réjouit Gaia, qui va encore enrichir l’expérience.

Les visiteurs pourront ainsi prochainement découvrir quatre nouvelles espèces: dans l’Antarctique, le phoque crabier, l’albatros à tête grise et la baleine bleue rejoindront le paysage virtuel, tandis que le rhinocéros blanc viendra compléter la savane. Une nouvelle zone éducative verra également le jour, permettant de mieux appréhender les enjeux de la conservation des espèces et les problématiques liées à la captivité.

Reportage de Basile Godts, Marjorie Fellinger et Corinne De Beul (9 septembre 2025)

Belga – Photo : BX1

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales