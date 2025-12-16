Beau succès pour le “zoo du futur” de Gaia à Tour & Taxis

Plus de 20.000 personnes ont poussé les portes du “zoo du futur”, un dispositif de réalités virtuelle et augmentée installé depuis septembre par Gaia à la Gare maritime de Tour & Taxis, se félicite mardi l’association. L’exposition sera prolongée jusqu’à la fin mai 2026.

Le zoo virtuel, qui permet de rencontrer des animaux sauvages en totale liberté, suscite un grand enthousiasme, se réjouit Gaia, qui va encore enrichir l’expérience.

Les visiteurs pourront ainsi prochainement découvrir quatre nouvelles espèces: dans l’Antarctique, le phoque crabier, l’albatros à tête grise et la baleine bleue rejoindront le paysage virtuel, tandis que le rhinocéros blanc viendra compléter la savane. Une nouvelle zone éducative verra également le jour, permettant de mieux appréhender les enjeux de la conservation des espèces et les problématiques liées à la captivité.

■ Reportage de Basile Godts, Marjorie Fellinger et Corinne De Beul (9 septembre 2025)

Belga – Photo : BX1