Avec Philippe Katerine, un souffle rose revitalise les commerces bruxellois

Du 3 juillet au 30 septembre, la Ville de Bruxelles accueillera “Brussels in Pink”, une exposition en plein air signée Philippe Katerine.

Une dizaine de sculptures monumentales de Monsieur Rose, son personnage iconique à la silhouette ronde et au teint rose bonbon, s’installeront dans les rues du Pentagone, de la Grand-Place à la rue Haute en passant par les Galeries Ravenstein.

Gratuit et accessible 24h/24, ce parcours artistique à ciel ouvert s’inscrit dans le programme Enjoy the City, initié par les Affaires économiques de la Ville pour embellir la capitale, soutenir ses commerces locaux et redynamiser l’espace urbain. Avec leurs formes douces, leur allure décalée et leur rose vitaminé, les Monsieur Rose attirent les regards. “Ces grands personnages en rose étonnent, intriguent, dénotent dans le paysage urbain”, souligne Didier Wauters, échevin des Affaires économiques et du Commerce de la Ville de Bruxelles. “Ils vont inciter les Bruxellois et visiteurs à parcourir les différentes artères commerçantes (…). Avec son côté ‘second degré’, voire un peu déjanté, Philippe Katerine colle bien à la zwanze et au surréalisme bruxellois. Il est donc assez logique, finalement, que ses œuvres s’arrêtent chez nous.”

L’artiste multidisciplinaire (chanteur, acteur, plasticien) propose ici un exemple du Mignonisme, un courant qu’il a lui-même inventé, célébrant la tendresse, l’absurde et l’étrangeté du quotidien. Réalisé en partenariat avec l’agence rentingART, ce projet invite le public à suivre le slogan : Shop local, discover art & enjoy the city. Une signalétique dédiée, une carte interactive et des publications sur les réseaux sociaux accompagneront les visiteurs tout au long du parcours. Plus d’informations sont à retrouver sur le canal Instagram d’Enjoy the City.

Belga