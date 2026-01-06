Aux Armes de Bruxelles : le chef veut sauver “l’icône bruxelloise”

Cédric Callenaere, chef des Armes de Bruxelles, se porte candidat à la reprise du restaurant centenaire de l’Îlot Sacré, menacé par une vente imminente. Il lance à ce propos une campagne de crowdfunding

Mis en vente depuis septembre en raison des lourdes dettes de ses propriétaires, le restaurant Aux Armes de Bruxelles pourrait changer de mains dans les prochains jours. Les offres doivent être déposées pour le 12 janvier.

Pour éviter une fermeture ou une reprise par une chaîne, le chef Cédric Callenaere a annoncé sa candidature via une campagne de crowdfunding. “Afin d’éviter que cette véritable icône bruxelloise ne ferme définitivement ou ne soit reprise par un chaîne impersonnelle, j’ai décidé de me porter candidat pour reprendre Aux Armes de Bruxelles. Je suis convaincu d’être la bonne personne pour cette mission”.

Il souhaite préserver l’esprit familial et authentiquement bruxellois de l’établissement fondé en 1921, rappelant que plus de 40 familles dépendent directement du restaurant. “Il ne s’agit pas seulement d’un commerce, mais d’un patrimoine bruxellois vivant”.

Son projet consiste à louer le restaurant au futur acquéreur du bâtiment tout en conservant l’équipe et la carte. Malgré les difficultés liées au Covid, l’établissement affiche une bonne santé, avec près de 10 000 couverts par an et une clientèle fidèle, en Belgique comme à l’étranger.

Rédaction