Situé dans le coeur historique de Bruxelles, le restaurant Aux Armes de Bruxelles est à remettre, indiquent ce mercredi matin nos confrères de l’Echo, auprès d’Olivier Dal, le directeur opérationnel du restaurant, et de Nicholas Ouchinsky (Cew-Law), l’avocat de la société.

L’établissement est endetté et son chiffre d’affaires est en forte baisse cette année. Il avait été repris et rénové en 2018, mais depuis, les crises se sont enchainées pour l’horeca bruxellois.

Au vu de la situation financière, il a décidé de se tourner vers la justice pour une procédure de transfert sous autorité judicaire.

Le bâtiment est également à vendre et deux de ses étages bénéficieront de permis pour y installer des appartements, rappelle l’Echo.

