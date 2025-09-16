Passer la navigation
Autrement : les roulettes comme outil d’émancipation

Les rollers et patins à roulette ont eu un grand succès depuis le covid, au travers de différentes pratiques, roller dance, skatepark, roller derby. 

Peuvent-ils devenir un outil d’émancipation, on en parle avec nos invité·es : Saskia Deka et Emil, co-fondateurices de La Patinerie, Latifat qui a créé la plateforme Wannaskate, et Philip, habitué des skatepark.

16 septembre 2025 - 18h28
Modifié le 16 septembre 2025 - 17h59
 

