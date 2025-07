Audi Brussels réduit encore son équipe de transformation

Audi Brussels diminue à nouveau l’effectif de son “équipe de transformation”, chargée de préparer la fermeture définitive de l’usine. Début août, cette équipe passera d’environ 220 à 160 employés, a indiqué mercredi Peter D’hoore, porte-parole de l’usine bruxelloise.

“Audi Brussels a achevé avec succès la deuxième phase de la transformation”, explique Peter D’hoore. Depuis le début du mois de mai, des mesures importantes ont été prises pour démanteler les installations et les matériaux sur le site. Les équipements de production pour la carrosserie, la peinture, l’assemblage des batteries ainsi que les appareils de mesure ont été vendus, de même que l’ensemble du mobilier du restaurant d’entreprise et des cantines. “Les premières installations ont déjà été démontées et expédiées vers leurs nouvelles destinations”, précise-t-il. Les lignes de production, équipements et machines sont transférés vers d’autres sites, où ils connaîtront une seconde vie. Les employés ont pu racheter du matériel informatique, des outils, du mobilier de bureau, des vélos et des vêtements de travail à prix avantageux.

►Revoir | Audi Brussels : la procédure de vente a officiellement débuté, la direction constate “beaucoup d’intérêt”

L’usine a également fait don de matériel de bureau et informatique à plus de 35 écoles et organisations à but non lucratif de Flandre, Bruxelles et Wallonie. Une Audi Q8 e-tron a été offerte à l’athénée technique GO! de Hal comme matériel pédagogique pour les futurs ingénieurs et techniciens. Les pièces encore en stock dans l’usine ont été vendues et les modules de batteries de la Q8 e-tron seront réutilisés par Audi pour fabriquer des systèmes de stockage d’énergie.

► Voir aussi | Audi Brussels : “Ma priorité est la sécurité des Forestois. La production de munitions, c’est non”, déclare le bourgmestre

Belga