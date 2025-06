Audi Brussels : la procédure de vente a officiellement débuté, la direction constate “beaucoup d’intérêt”

La direction d’Audi Brussels constate que le site qui hébergeait jusqu’il y a peu une fabrique du constructeur aux quatre anneaux suscite un intérêt “considérable” de la part d’investisseurs, de promoteurs ou d’utilisateurs finaux, qu’ils soient belges ou étrangers, a indiqué un porte-parole de l’usine forestoise. La production y a été arrêtée fin février et le processus de vente a officiellement débuté cette semaine.

Le courtier (JLL en l’occurence, NDLR) transmettra les infos sur le site ainsi qu’un accord de confidentialité aux acheteurs potentiels. Un “mémorandum d’investissement” leur sera alors envoyé. Ce document contiendra un large éventail d’informations générales et techniques sur le site, telles que, par exemple, la superficie des différents bâtiments, l’infrastructure et des informations sur les services publics, détaille Peter d’Hoore, directeur de la communication d’Audi Brussels.

◼︎ Explications d’Anaïs Corbin dans Bonjour Bruxelles

Des visites individuelles seront ensuite organisées in situ afin que les entreprises intéressées puissent avoir une idée complète de ce que le site peut offrir.

Les parties potentiellement intéressées auront, à ce moment, la possibilité de faire une première offre indicative puis une “shortlist” sera établie sur la base des offres reçues et de leur analyse comparative. Cette liste sera encore réduite en fonction des entretiens ultérieurs et des offres plus détaillées.

Le groupe de travail en charge du dossier est composé de représentants d’Audi et de membres des autorités. On y retrouve notamment le CEO d’Audi Brussels, Thomas Bogus, mais aussi les cabinets du Premier ministre Bart De Wever, du ministre fédéral de l’Economie et de l’Emploi David Clarinval, du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort ou du bourgmestre de Forest Charles Spapens. Il se réunira régulièrement afin d’esquisser une vision d’avenir commune pour le site.

“L’ensemble du processus, depuis l’approche des parties intéressées jusqu’à la signature finale du contrat, prendra plusieurs mois et dépendra également du niveau d’intérêt sur le marché“, indique le porte-parole. “Nous fournirons de plus amples informations dès que les prochaines étapes importantes du processus auront été réalisées“, assure encore Peter d’Hoore.

► Revoir | Audi Brussels : “Ma priorité est la sécurité des Forestois. La production de munitions, c’est non”, déclare le bourgmestre

Belga – Photo : Belga