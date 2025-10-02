Auderghem s’attaque aux grandes chaînes de fast food, en particulier près des écoles

C’est une mesure forte pour lutter contre les fast-foods. Auderghem a décidé de taxer lourdement les établissements de restauration rapide. Et les taxes sont même doublées s’ils se trouvent près d’une école. La commune affirme viser les grandes enseignes et non pas les petits commerces indépendants.

Ces taxes s’élèvent à 12.000€ par an pour les grandes chaînes de fast food et 24.000€ par an si elles se trouvent à moins de 100 mètres d’une école. À cela s’ajoute une taxe de 10.000€ lorsqu’un nouveau commerce ouvre. L’objectif : limiter l’intérêt de ces enseignes pour la commune.

“Les fast-foods ont une stratégie marketting assez insidieuse qui vise à s’installer aux abords des écoles. Ils veulent vraiment hameçonner les enfants dès leur plus jeune âge, alors qu’ils ne vendent pas la nourriture la plus saine qui soit. Ils ont une assise financière solide. Donc, on a décidé de s’attaquer ce phénomène. C’est un vrai enjeu de santé publique“, justifie la bourgmestre d’Auderghem, Sophie De Vos (DéFI).

Cette taxe devrait rapporter quelque 100.000€ à la commune chaque année.

Problème : à peine adopté, la tutelle régionale a refusé le texte. Elle estime que les finances d’Auderghem sont saines et ne nécessitent pas la création d’une nouvelle taxe. La commune a donc transmis un rapport avec des motivations plus détaillées.

■ Reportage de Maël Arnoldussen, Yannick Vangansbeek et Pierre Delmée