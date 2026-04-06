Attentats de Bruxelles : Hervé Bayingana Muhirwa est libre

Selon des informations de la RTBF, Hervé Bayingana Muhirwa, condamné à dix ans de prison pour participation aux activités d’un groupe terroriste dans le cadre du procès des attentats de Bruxelles, a été libéré après avoir purgé l’intégralité de sa peine.

Ce Belgo-rwandais de 40 ans, reconnu par le jury comme ayant apporté une “aide indispensable” à la cellule terroriste, avait été acquitté des chefs d’assassinat et tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste. Il avait lui-même reconnu “une part de responsabilité” dans les attentats lors de sa comparution.

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Son avocat, Me Vincent Lurquin, indique qu’il entreprend désormais un travail de justice restauratrice via l’association Médiante, dans le cadre de contacts avec les victimes. “Il a eu tort d’héberger ces deux personnes, il en est conscient et il essaie maintenant de réparer les choses”, précise le conseil. Me Lurquin rappelle également que son client ne s’était opposé à aucune demande lors de l’audience sur les intérêts civils et qu’il remboursera les victimes dès qu’il percevra un salaire.

Lors de sa dernière prise de parole au procès, Bayingana Muhirwa avait déclaré : “Être de près ou de loin lié au 22 mars 2016, ça marque toute une vie.”