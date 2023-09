Procès des attentats : la défense de Sofien Ayari plaide pour une peine absorbant celle de la rue du Dries

Les avocats d’Osama Krayem, de Sofien Ayari et d’Hervé Bayingana Muhirwa plaident à propos la peine à infliger à leurs clients, ce vendredi, devant la cour d’assises de Bruxelles. Le premier a été reconnu co-auteur des attentats du 22 mars 2016 et membre d’un groupe terroriste. Les deux autres ont été reconnus coupables uniquement d’avoir été membre d’un groupe terroriste.

Me Gisèle Stuyck prendra la parole pour son client, Osama Krayem, pendant trois heures au maximum, a-t-elle annoncé. Me Isa Gultaslar et Me Laura Séverin plaideront ensuite pour Sofien Ayari durant une heure et demie selon leur estimation, et enfin Mes Vincent et Juliette Lurquin plaideront pour Hervé Bayingana Muhirwa pour une durée de trois heures.

Fin juillet, six des dix accusés du procès des attentats du 22 mars 2016 (Oussama Atar, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Bilal El Makhoukhi et Ali El Haddad Asufi) ont été reconnus coupables d’assassinats et de tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste ainsi que de participation aux activités d’un groupe terroriste comme membre ou dirigeant. Deux autres (Sofien Ayari et Hervé Bayingana Muhirwa) ont été déclarés coupables uniquement de ce dernier chef d’accusation.

Pour les six premiers, le parquet a requis la réclusion à perpétuité assortie d’une mise à disposition du tribunal de l’application des peines (TAP) durant 15 ans, ainsi qu’une déchéance de la nationalité belge pour certains d’entre eux qui possèdent une double nationalité.

Le ministère public a réclamé le renvoi de Sofien Ayari à la peine prononcée à son encontre en 2018 dans le dossier de la fusillade de la rue du Dries à Forest, soit 20 ans de prison. Pour le Belgo-rwandais Hervé Bayingana Muhirwa, il a sollicité une peine de 10 ans de prison et une déchéance de la nationalité belge.

10h54 – Le fait que Krayem ne s’est pas fait exploser doit être pris en compte, selon son avocate

Quelle serait la peine prononcée pour un terroriste qui est allé jusqu’au bout de son action sans mourir, si le ministère public requiert la peine maximale pour quelqu’un qui a renoncé au dernier moment à agir ? C’est la question qui était au centre de la plaidoirie de Me Jane Peissel, conseil d’Osama Krayem, vendredi matin, devant la cour d’assises de Bruxelles. Le Suédois de 31 ans a été reconnu coupable d’être co-auteur des attentats du 22 mars 2016.

Il est évident, pour Me Peissel, que le jury et les juges de la cour doivent descendre en dessous du maximum légal de la peine que risque Krayem, soit en dessous de 30 ans de prison, lorsqu’ils délibéreront sur les sanctions à prononcer à l’encontre des coupables. Le parquet fédéral, lui, a requis le maximum à l’encontre du Suédois, soit la prison à perpétuité (30 ans) ainsi qu’une mise à disposition du tribunal de l’application des peines (TAP) pour quinze années de plus.

“Osama Krayem a renoncé à aller plus loin, à entrer dans ce métro, à se faire exploser, à mourir, mais aussi à laisser son sac sur les lieux. Il est reparti à l’appartement [avenue des Casernes à Etterbeek], il a marché durant 30 minutes avec le sac d’explosifs sur le dos, prenant le risque que ce sac explose ou qu’il ne soit arrêté par la police. Il a désactivé la bombe et a déversé son contenu dans les toilettes”, a rappelé l’avocate au barreau de Paris. “Si vous prononcez la peine maximale à l’encontre d’Osama Krayem, comme le veut le parquet, quelle peine alors prononceriez-vous à l’encontre de quelqu’un qui va jusqu’au bout et qui ne meurt pas ?”, s’est-elle interrogée.

“Quel message voulez-vous faire passer ? Que lorsqu’on arrive au métro, c’est déjà trop tard ? Que la justice ne fera pas la différence ? Par l’arrêt que vous allez rendre, vous être des créateurs de jurisprudence. Il faut inciter à renoncer, même au dernier moment, c’est ça le message que vous devez envoyer au prochain individu qui réfléchira lui aussi avant d’appuyer sur le détonateur. C’est pour le futur que vous ne devez pas prononcer la peine maximale”, a-t-elle insisté.

Pour Me Peissel, l’état d’esprit d’Osama Krayem, qui l’a poussé à ne pas se faire exploser, quelle que soit la raison profonde (renoncement ou peur de mourir), doit être pris en compte dans la détermination de la peine. Sa coplaideuse, Me Gisèle Stuyck, a pris la suite de la plaidoirie, demandant aux jurés et aux juges de tenir compte du fait que Krayem a déjà été condamné dans le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

12h56 – La défense de Sofien Ayari plaide pour une peine qui absorbera celle pour la rue du Dries

La défense de Sofien Ayari, Mes Severin et Gultaslar, a demandé au jury de la cour d’assises de Bruxelles, vendredi midi, d’infliger une peine à leur client et de préciser que celle-ci absorbe celle dont il a écopé pour la fusillade de la rue du Dries, selon l’article 61 du code pénal, aujourd’hui abrogé mais qui était d’application au moment des faits.

S’il était détenu en Belgique, le tribunal de l’application des peines (TAP) pourrait agir après le verdict en garantissant que la peine infligée par la cour d’assises absorbe celle prononcée dans la fusillade de la rue du Dries par le tribunal correctionnel en 2018, a estimé Me Severin. Mais Sofien Ayari devra purger sa réclusion en France et l’Hexagone ne s’occupera pas du code pénal belge, a-t-elle relevé.

Sofien Ayari a été condamné à 20 ans de prison pour la fusillade de la rue du Dries, et risque devant les assises de Bruxelles chargées de juger les attentats du 22 mars, un maximum de 10 ans de prison pour participation aux activités d’un groupe terroriste.

À titre subsidiaire, Me Severin a plaidé pour que le jury suive le réquisitoire du parquet et qu’il renvoie Sofien Ayari à la peine infligée par le tribunal correctionnel pour la fusillade de Forest.

