Attentat à Bruxelles : les cours sont donnés à distance à la VUB

À la suite de l’attentat qui a fait deux morts lundi soir et du rehaussement du niveau de la menace terroriste à Bruxelles à son maximum, l’Université libre de Bruxelles (ULB) a décidé de renforcer la sécurité sur ses campus.

En revanche, les activités d’enseignement et de recherche sont maintenues, a précisé l’université à l’agence Belga. L’ULB précise par ailleurs que les activités festives et culturelles sont annulées. L’université souligne qu’elle reste naturellement attentive à l’évolution de la situation.

La Vrije Universiteit Brussel (VUB) a, quant à elle, décidé d’assurer le suivi des cours de manière numérique ce mardi. Il s’agit d’une des mesures prises par la cellule de crise de la VUB, rapporte-t-elle mardi matin. On précise également qu’une vigilance accrue sera appliquée sur les campus et que les conférences et autres festivités sont annulées ce mardi. L’université insiste sur la nécessite de limiter autant que possible les déplacements. Les employés sont également invités à faire du télétravail dans la mesure du possible. La situation sera réexaminée après le Conseil de sécurité mardi à 15h00, conclut la VUB.

Belga – Photo : Belga / Benoit Doppagne