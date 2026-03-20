Attentat à Bruxelles : Deux complices présumés du tireur risquent de comparaître devant la cour d’assises
Deux suspects de l’attentat terroriste perpétré en octobre 2023 à Bruxelles, au cours duquel deux supporters de football suédois avaient été tués, pourraient comparaître devant la cour d’assises, a indiqué vendredi le parquet fédéral, confirmant une information relayée par Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen et VRT NWS.
Abdessalem Lassoued avait déclaré sur les réseaux avoir été inspiré par l’organisation terroriste État islamique (EI). Quelques jours plus tard, l’EI avait revendiqué l’attaque.
Deux complices présumés ont été renvoyés la semaine dernière par la chambre du conseil devant la chambre des mises en accusation, qui décidera de la tenue d’un procès devant la cour d’assises.
Selon la chambre du conseil, il existe des motifs suffisants pour inculper les deux hommes d’assassinat terroriste et de tentative d’assassinat terroriste. La date de l’audience devant la chambre des mises en accusation n’a pas encore été fixée. Trois autres suspects sont impliqués dans cette affaire, mais seront renvoyés devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les armes.
Belga