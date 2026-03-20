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Attentat à Bruxelles : Deux complices présumés du tireur risquent de comparaître devant la cour d’assises

Deux suspects de l’attentat terroriste perpétré en octobre 2023 à Bruxelles, au cours duquel deux supporters de football suédois avaient été tués, pourraient comparaître devant la cour d’assises, a indiqué vendredi le parquet fédéral, confirmant une information relayée par Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen et VRT NWS.

Le 16 octobre 2023, Abdessalem Lassoued, âgé de 45 ans, avait ouvert le feu sur un taxi à proximité de la place Sainctelette à Bruxelles. Deux Suédois venus encourager leur équipe de football pour le match opposant la Suède aux Diables rouges avaient trouvé la mort. Le tireur avait été abattu par la police le lendemain de l’attentat.

Abdessalem Lassoued avait déclaré sur les réseaux avoir été inspiré par l’organisation terroriste État islamique (EI). Quelques jours plus tard, l’EI avait revendiqué l’attaque.

Deux complices présumés ont été renvoyés la semaine dernière par la chambre du conseil devant la chambre des mises en accusation, qui décidera de la tenue d’un procès devant la cour d’assises.

Selon la chambre du conseil, il existe des motifs suffisants pour inculper les deux hommes d’assassinat terroriste et de tentative d’assassinat terroriste. La date de l’audience devant la chambre des mises en accusation n’a pas encore été fixée. Trois autres suspects sont impliqués dans cette affaire, mais seront renvoyés devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les armes.

Belga

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