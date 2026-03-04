Attaque contre l’Iran : De premiers Belges de retour d’Oman sur un vol néerlandais

Une demi-douzaine de Belges qui étaient bloqués au sultanat d’Oman ont pu rentrer au pays mardi soir avec l’aide des Pays-Bas. Une trentaine d’autres devraient rentrer aujourd’hui/mercredi soir avec l’aide du Luxembourg, selon les Affaires étrangères.

Le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot avait annoncé mardi des opérations de rapatriement pour les Belges bloqués dans les pays du Golfe en raison de la guerre en Iran. Il a toutefois averti que ce serait particulièrement complexe et pourrait prendre plusieurs jours.

La Défense positionne dès ce mercredi du personnel et des moyens dans la région, selon les Affaires étrangères. Mais les premiers candidats peuvent rentrer avec l’aide de pays voisins. Ce fut déjà le cas mardi soir pour un petit groupe de Belges, grâce à un vol néerlandais au départ d’Oman. Une trentaine d’autres pourront rentrer mercredi soir avec l’aide du Luxembourg.

Pour les ressortissants bloqués aux Émirats arabes unis et au Qatar, la situation est plus complexe. Si les conditions de sécurité le permettent, de premiers bus transportant des Belges quitteront Doha (Qatar) jeudi soir pour Riyad, en Arabie saoudite. De là, ils pourront prendre un avion commercial pour la Belgique.

À partir de vendredi, des bus devraient partir de Dubaï et d’Abou Dhabi à destination de Mascate, capitale d’Oman. Les candidats au retour pourront ensuite éventuellement prendre un vol militaire, mais ils sont avant tout incités à organiser eux-mêmes leur vol.

Actuellement, 374 Belges se sont inscrits pour être rapatriés par bus depuis Dubaï ou Abou Dhabi, et 36 depuis le Qatar.

Belga