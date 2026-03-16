Assassinat de Jan-Willem Peeters à Molenbeek: sept femmes et cinq hommes tirés au sort pour juger Semun Karaman

Sept femmes et cinq hommes ont été tirés au sort lundi après-midi par la présidente de la cour d’assises de Bruxelles pour juger Semun Karaman. Il est accusé d’avoir assassiné par balles Jan-Willem Peeters le 5 juillet 2022 à Molenbeek-Saint-Jean.

Les deux hommes étaient impliqués dans un conflit locatif entamé en 2017 après que Semun Karaman a acheté un bien immobilier au grand-père de Jan-Willem Peeters, dans lequel la victime logeait.

En plus des douze jurés effectifs, la cour d’assises de Bruxelles a désigné cinq jurés suppléants pour compléter cette session d’assises, dont le débat au fond commencera jeudi matin.

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Alors qu’une série de candidats jurés ont demandé lundi à être dispensés du tirage au sort, la présidente de la cour a notamment accepté la demande de deux infirmières en cheffe de deux hôpitaux bruxellois. Ces employées venaient de signaler à la cour que leurs services sont en pénurie de personnel, notamment suite à un taux important d’absentéisme pour le moment. Les hôpitaux doivent faire appel à des intérimaires, ce qui baisse la qualité des soins, a expliqué l’une des deux infirmières en cheffe à la présidente de la cour. “Vu vos fonctions, vous êtes dispensées“, a décidé la présidente de la cour.

Trois parties civiles se sont jointes au procès: le père, la mère et la sœur de la victime. Elles n’étaient pas présentes lundi pour l’audience d’ouverture du procès d’assises.

Semun Karaman, 42 ans, est détenu sous surveillance électronique. Il sera tout de même installé dans le box des accusés pour toute la durée du procès. Il était d’abord question qu’il puisse s’asseoir devant ses avocats, Me Sven Mary et Me Luc Detremmerie, spécialisé en droit des biens, propriété, baux à loyers et baux commerciaux.

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