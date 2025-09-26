Après la suppression du Plan Grand froid, une autre concernera les sans-abri, prédit Alain Maron

La fin du financement fédéral du Plan grand froid sera suivie d’autres décisions fédérales du même type concernant notamment l’accueil des sans-abri dans le cadre de l’accord de coopération conclu à ce sujet, a prédit vendredi le ministre bruxellois en charge de l’Action sociale, Alain Maron (Ecolo).

Le ministre est intervenu dans un débat au sujet de la décision de la ministre fédérale de l’Intégration sociale, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), de ne plus contribuer au financement du Plan Grand froid. Celle-ci a majoritairement fait l’objet de critiques sévères dans les travées du parlement bruxellois (e.a. Cécile Vainsel – PS ; Farida Tahar – Ecolo ; Imane Belguenani – Open VLD ; Kristela Bytyçi – PTB ; Celia Groothede – Groen ; Jan Busselen – PVDA), jusque sur les bancs des partenaires de la coalition fédérale, Vooruit et Les Engagés.

Pascal Smet (Vooruit) et sa collègue des Engagés, Stéphanie Lange, ont ainsi souligné que Mme Van Bossuyt avait pris cette décision seule, sans consulter ses collègues du gouvernement fédéral, des entités fédérées ou des CPAS.

Pour le premier cité, “l’aide fédérale de 65.000 euros pour le plan froid n’est pas l’essentiel : le gouvernement fédéral refuse également d’accueillir les demandeurs d’asile, d’expulser ceux dont la demande a été rejetée et oublie qu’il s’agit de personnes qui n’ont certainement pas de toit au-dessus de leur tête en hiver”.

Jonathan de Patoul (DéFI) a quant à lui fustigé l’initiative du MR qui a décidé de faire reprendre en charge le montant de 65.000 euros par le CPAS de la Ville de Bruxelles et le même montant en Wallonie par la Région. “J’invite le MR de Bruxelles à prendre contact avec le MR fédéral pour lui expliquer que chaque année, à Bruxelles, des millions d’euros sont consacrés à la prise en charge de migrants que le Fédéral ne paie pas à la Région bruxelloise et c’est cela le problème aujourd’hui”, a-t-il pointé.

Pour Alain Maron, “il n’y a pas de surprise avec l’Arizona… La ministre Van Bossuyt a dit : ‘je suis l’accord de majorité’. Celui-ci prévoit la fin de l’exercice des compétences usurpées… Vous avez signé un chèque en blanc à la N-VA. Vous en êtes aussi responsables”, a-t-il déclaré à l’adresse des formations partenaires de l’Arizona (ndlr : MR et Engagés, côté francophone).

“Plein d’autres décisions sont prises dans le même sens : limitation des allocations de chômage dans le temps, diminution d’un certain nombre de subventions aux CPAS, la fin de l’accueil d’une série de publics par Fedasil… Le Fédéral fait des économies sur le dos des plus précaires et dit aux communes, CPAS et Régions : chacun pour soi et ce n’est plus mon problème”, a ajouté Alain Maron.

“Cette décision scandaleuse n’est que le début. L’accord de coopération sur les sans-abri n’a pas été renouvelé à ce stade. Cela représente un million d’euros pour des actions sur le territoire de la Région bruxelloise. Le signal du Fédéral à ce stade est clair : en 2025, c’est la dernière fois”, a-t-il souligné.

Belga