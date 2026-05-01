Annulation du prêche de l’imam controversé Toujgani prévu ce vendredi au Centre Culturel d’Averroès

Le prêche de l’imam Mohamed Toujgani à la mosquée du Centre Culturel d’Averroès de Jette a été annulé par le Conseil Musulman de Belgique (CMB) en concertation avec l’imam nommé de la mosquée de Jette.

Dans un message posté jeudi en début de soirée, le Centre Culturel d’Averroès a annoncé l’annulation de la venue de l’imam controversé Mohamed Toujgani. “Le Centre Culturel d’Averroès Jettois informe le public qu’il avait prévu d’accueillir, ce vendredi, le Cheikh Mohamed Toujgani pour un prêche. À la suite de la diffusion de cette information dans certains médias et des réactions ayant suscité des tensions ainsi que des menaces à l’encontre de cet événement, le Conseil Musulman de Belgique (CMB) en concertation avec l’imam nommé de la mosquée de Jette, a pris la décision d’annuler la venue de Cheikh Toujgani au Centre ce vendredi. Cette décision, que le Centre regrette, a néanmoins été prise dans un esprit de responsabilité afin de préserver la sécurité des fidèles, des intervenants et du voisinage, et d’éviter tout risque de débordement. Le Centre Culturel d’Averroès Jettois réaffirme son attachement au respect, au dialogue et à la sérénité, et appelle l’ensemble des parties à faire preuve de calme et de retenue face à la situation. Nous remercions le cheikh Toujgani, qui est dans son plein droit, et qui a néanmoins accepté, dans l’intérêt général, de renoncer à cette intervention.”, explique le centre sur Facebook.

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En juin 2025, l’imam Toujgani revenait en Belgique après plusieurs années passées au Maroc. Il avait reçu un ordre de quitter le territoire en octobre 2021 après que les autorités belges l’avaient accusé de radicalisme, de représenter un danger pour la sécurité de l’État belge et d’ingérence au profit du Maroc. Ses soutiens contestent cette version. Ils décrivent Mohamed Toujgani, présent en Belgique depuis les années 1980, comme un imam conservateur, mais modéré. Il était l’imam principal de la mosquée Al Khalil à Molenbeek, la plus grande de notre pays.

Un premier jugement avait estimé en 2021 que rien ne s’oppose à octroyer la nationalité belge à Mohamed Toujgani. Il a été confirmé en Cassation ce qui a permis son retour. Toujgani fait l’objet de controverses depuis un certain temps. Malgré le fait qu’il ait habité plusieurs années en Belgique, il ne maitrisait ni le néerlandais ni le français. En outre, une vidéo remontant à 2009 a fait surface dix ans plus tard. Il y appelait à brûler les “sionistes oppresseurs”.

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