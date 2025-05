Anderlecht veut mettre fin à ses huit années sans trophée en donnant “un boost au club”

Anderlecht va disputer dimanche (18h00) face au Club Bruges la 15e finale de Coupe de Belgique de son histoire. Une Coupe que le RSCA n’a plus soulevé depuis 2008 alors que le club attend toujours un trophée majeur depuis 2017.

“Gagner cette Coupe peut donner un boost au club“, a confié Besnik Hasi, l’entraîneur anderlechtois, samedi en conférence de presse au stade Roi Baudouin. “Huit ans sans gagner de trophée, c’est difficile pour une institution comme Anderlecht. Le club était très proche la saison dernière et c’était peut-être le moment de prendre ce titre de champion. Anderlecht vit une longue période de transition et beaucoup de personnes travaillent à sa reconstruction. Dans l’histoire, les grands clubs ont toujours traversé des périodes difficiles.”

Pour mettre fin à leurs années de disette, les Anderlechtois devront prendre le dessus sur le Club Bruges mais Hasi juge que “la pression est dans les deux camps“. “Bruges est 2e (en tête avant Union-Genk ce samedi soir, ndlr.) et n’est pas encore sûr d’être champion. Le seul avantage de notre adversaire, c’est d’avoir remporté les trois confrontations en championnat. Mais, nous ne sommes plus le même Anderlecht qu’au début des playoffs.”

Le club le plus titré du pays reste en effet sur un 10 sur 12 et trois victoires de rang contre La Gantoise et l’Antwerp. “Ces dernières semaines, nous avons trouvé de la stabilité, de la confiance et un style de jeu. Nous avons des joueurs qui retrouvent leur niveau et d’autres qui reviennent de blessure. Nous voulons poursuivre sur la lancée des matches contre Gand et l’Antwerp mais Bruges, c’est un autre calibre.”

