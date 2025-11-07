Anderlecht : plusieurs citoyens interpellent la majorité sur l’expulsion du collectif Zone Neutre

Le conseil communal d’Anderlecht a été particulièrement agité jeudi soir, alors que plusieurs dizaines de membres du collectif Zone Neutre et des citoyens sont venus interpeller la majorité à propos de l’expulsion du bâtiment du square de l’Aviation, survenue le 17 octobre. Les militants ont réclamé des réponses au bourgmestre socialiste Fabrice Cumps, entre autres, sur le recours à la force ou le coût de l’opération.

“Pourquoi avoir laissé 70 personnes se faire expulser à la veille de l’hiver? Pourquoi ne pas avoir temporisé, alors qu’une solution de relogement était en voie d’être trouvée?“, ont-ils demandé dans le cadre d’une interpellation citoyenne, dans une ambiance tendue marquée par des cris et des interruptions répétées. Le président du conseil communal, Gaëtan Van Goidsenhoven (MR), a parfois eu des difficultés à permettre la poursuite des débats.

Le bourgmestre a rappelé avoir “reçu le collectif dès le lendemain du début de l’occupation” et avoir “demandé de postposer la première tentative d’expulsion, les équipes n’étant pas en nombre suffisant”. “J’ai soutenu le collectif face au propriétaire, mais je ne pouvais pas contredire une décision de justice. Un huissier peut requérir la police pour l’exécuter“, a-t-il insisté.

Fabrice Cumps a ajouté avoir “regretté que des policiers soient mobilisés pour une expulsion plutôt que pour d’autres missions” et confirmé avoir sollicité un rapport sur l’usage de la force. “Tout le monde peut saisir le Comité P s’il estime que la proportionnalité n’a pas été respectée“, a-t-il souligné, déclenchant de nouvelles protestations dans la salle, où plusieurs personnes lui ont reproché son absence le jour de l’opération.

La conseillère communale Groen, Tina Schuermans, a dénoncé un “usage disproportionné de la force” et une “priorisation injustifiable des moyens policiers“. Elle a appelé la commune à “privilégier à l’avenir le dialogue et la médiation plutôt que la violence“.

