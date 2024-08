Alerte à la bombe à Brussels Airport

L’ensemble du terminal de Brussels Airport a été libéré tôt dimanche matin, peu avant 2h00, mettant fin à l’alerte à la bombe qui y avait été déclenchée vers 23h00, a indiqué une porte-parole de l’aéroport de Zaventem. L’ensemble des contrôles se sont avérés négatifs.

Le niveau des arrivées a été libéré peu après 1h30 à Brussels Airport, où une alerte à la bombe a eu lieu samedi soir et tôt dimanche matin, a indiqué une porte-parole de l’aéroport de Zaventem. Le hall des départs et la zone des bagages avaient été évacués pour permettre à la police d’inspecter les lieux.

Les forces de l’ordre ont reçu un signalement suspect, avaient expliqué la porte-parole de l’aéroport et un porte-parole de la police fédérale. Par mesure de sécurité, il a été décidé d’évacuer certaines zones de l’aéroport et d’ensuite les contrôler de manière approfondie. Il s’agissait plus précisément du hall des départs et de la zone où l’on récupère les bagages. Cette dernière a été libérée peu après 1h30, après près de 2h30 d’attente. Dans l’attente de nouvelles de la police, plusieurs centaines de passagers avaient en effet été priés d’attendre au sein du terminal et n’avaient pas été autorisés à rejoindre le hall des bagages. D’autres n’avaient pas été autorisés à sortir des avions afin d’éviter d’avoir trop de monde devant les contrôles frontaliers. L’ensemble de ces personnes peuvent désormais accéder au hall des bagages, où il semble que les délais d’attente soient toutefois importants, selon des messages postés sur les réseaux sociaux.

Belga.