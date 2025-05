Aide à la jeunesse : une mineure de 11 ans, placée en milieu hospitalier faute de place, victime de viol

Une mineure de 11 ans, qui avait été placée par un juge au sein d’un établissement hospitalier, faute de place disponible dans le réseau de l’aide à la jeunesse, a été victime d’un viol, annonce mercredi le parquet de Bruxelles, qui considère cette situation comme un exemple de “maltraitance institutionnelle“.

Le parquet a été informé début mai, par la police locale, de faits de viol sur une mineure âgée de seulement 11 ans qui était placée, par décision judiciaire d’une juge de la jeunesse, au sein d’un établissement hospitalier. “Cette décision de placement en milieu hospitalier a été prise faute de place disponible dans l’ensemble du réseau de l’aide à la jeunesse et dans l’attente d’une solution de placement plus pérenne. Le contexte familial dans lequel grandirait l’enfant et ses tendances suicidaires ne permettaient effectivement pas d’envisager un retour en famille“, explique dans un communiqué le parquet de Bruxelles, précisant que les faits ont été commis alors que la mineure d’âge se trouvait à l’extérieur de l’hôpital.

“Depuis plus d’un mois, la jeune est placée dans un service hospitalier totalement inadapté à ses difficultés et dépourvu de l’encadrement indispensable à une prise en charge adéquate de ses besoins les plus essentiels“, dénonce encore le parquet de Bruxelles qui se dit confronté quotidiennement, à l’instar du tribunal de la jeunesse, “à la nécessité de placer en urgence des enfants au sein d’un milieu hospitalier pour assurer leur sécurité physique minimale“.

Le parquet souligne également les conséquences de ces placements sur un système hospitalier bruxellois déjà saturé.

Le parquet de Bruxelles ajoute qu’il considère la situation décrite comme “de la maltraitance institutionnelle vécue par certains enfants, maltraitance faisant l’objet d’une enquête pénale pour abstention coupable, comme déjà communiqué.”

Le procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil, avait annoncé il y a deux semaines l’ouverture d’une information judiciaire contre X pour “abstention coupable”. Selon le procureur, environ 400 mineurs en danger ne sont pas accueillis de manière adéquate.

Belga