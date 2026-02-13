Aidants-proches : une solution à court terme a été trouvée par le gouvernement fédéral

Les principaux ministres du gouvernement fédéral ont annoncé vendredi, à l’issue d’une réunion en comité restreint, avoir trouvé une solution à court terme pour les aidants-proches qui risquaient l’exclusion du chômage à partir du 1er mars.

Ces personnes auront l’occasion de se manifester auprès des autorités, selon des modalités qui seront communiquées dans les prochains jours. Leur dossier sera alors examiné fin de vérifier si elles répondent aux conditions pour obtenir le statut d’aidant-proche. Pendant le temps de cet examen, les personnes concernées ne perdront pas leur allocation.

Le kern a aussi décidé d’augmenter l’allocation accordée aux aidants-proches. Un quasi doublement du montant actuel est annoncé.

Selon le ministre des Affaires sociales Frank Vandenbroucke, l’allocation journalière actuelle s’élève à environ 15 euros. Le vice-Premier ministre Vooruit a également précisé qu’aucun nouveau statut ne sera créé. Actuellement, de nombreuses personnes ne se déclarent pas comme aidants-proches, et le gouvernement souhaite remédier à cette situation. En attendant, une tolérance administrative est demandée et il sera possible de rester au chômage jusqu’à 12 mois de plus si l’on peut fournir une attestation d’aidant-proche, a ajouté le socialiste.

Le débat n’est donc pas clos, a confirmé le cabinet du vice-Premier ministre des Engagés, Maxime Prévot. Le kern a décidé de continuer la réflexion sur la manière d’améliorer de façon pérenne la situation des aidants-proches.

Belga – Photo : BX1 – Vidéo : Belga Image