Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Aidants proches : plus de deux cent mille bruxellois concernés

En Wallonie et à Bruxelles, plus de 900.000 personnes soutiennent régulièrement un proche en perte d’autonomie liée à l’âge, à la maladie ou au handicap. Pour mettre en lumière leur rôle essentiel, la 12e Semaine des Aidants-Proches se tiendra du 29 septembre au 5 octobre, avec une centaine d’activités proposées dans les deux régions.

Balades, ciné-débats, massages, sophrologie, conférences ou simples moments d’échange : le programme, majoritairement gratuit, est pensé pour offrir aux aidants des instants de ressourcement et de partage. Toutes les activités sont répertoriées sur le site www.semaineaidantsproches.be, qui permet une recherche par date, province ou thématique.

Cette édition met un accent particulier sur les jeunes aidants-proches, estimés à 220.000 en Wallonie et 70.000 à Bruxelles. Quatre activités leur sont spécifiquement destinées : deux ciné-débats, un webinaire avec l’ULiège et une séance d’information à l’UMons.

Trop souvent, ces enfants et adolescents endossent des responsabilités d’adultes avant l’âge. Leur apport sociétal doit être davantage reconnu et pris en compte dans les politiques publiques“, souligne Maxime Delaite, directeur de l’ASBL Aidants Proches Wallonie, qui coordonne l’événement avec son homologue bruxelloise.

La Semaine entend aussi sensibiliser les décideurs au besoin d’un statut spécifique pour les aidants, alors que certaines réformes fédérales risquent d’aggraver encore leur précarité.

Reportage de Charlotte Verbruggen, Néo Fasquel et Hugo Moriamé

Lire aussi :

Partager l'article

29 septembre 2025 - 18h04
Modifié le 29 septembre 2025 - 18h30
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales