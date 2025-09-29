Aidants proches : plus de deux cent mille bruxellois concernés

En Wallonie et à Bruxelles, plus de 900.000 personnes soutiennent régulièrement un proche en perte d’autonomie liée à l’âge, à la maladie ou au handicap. Pour mettre en lumière leur rôle essentiel, la 12e Semaine des Aidants-Proches se tiendra du 29 septembre au 5 octobre, avec une centaine d’activités proposées dans les deux régions.

Balades, ciné-débats, massages, sophrologie, conférences ou simples moments d’échange : le programme, majoritairement gratuit, est pensé pour offrir aux aidants des instants de ressourcement et de partage. Toutes les activités sont répertoriées sur le site www.semaineaidantsproches.be, qui permet une recherche par date, province ou thématique.

Cette édition met un accent particulier sur les jeunes aidants-proches, estimés à 220.000 en Wallonie et 70.000 à Bruxelles. Quatre activités leur sont spécifiquement destinées : deux ciné-débats, un webinaire avec l’ULiège et une séance d’information à l’UMons.

“Trop souvent, ces enfants et adolescents endossent des responsabilités d’adultes avant l’âge. Leur apport sociétal doit être davantage reconnu et pris en compte dans les politiques publiques“, souligne Maxime Delaite, directeur de l’ASBL Aidants Proches Wallonie, qui coordonne l’événement avec son homologue bruxelloise.

La Semaine entend aussi sensibiliser les décideurs au besoin d’un statut spécifique pour les aidants, alors que certaines réformes fédérales risquent d’aggraver encore leur précarité.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Néo Fasquel et Hugo Moriamé