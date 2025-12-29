Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Actiris verse cinq millions d’euros par an aux CPAS bruxellois

L’actuelle convention de financement pluriannuel prévoit un versement de cinq millions d’euros par an vers les CPAS de la part de l’Office Régional Bruxellois de l’Emploi.

À Bruxelles, Actiris verse cinq millions d’euros vers les CPAS des 19 communes dans le cadre d’une convention de financement pluriannuelle. Cet argent finance environ 70 équivalents-temps plein. Dans le cadre de la réforme du chômage et de la fin des allocations après deux ans, Actiris mettra en outre à disposition ses missions locales pour venir en aide aux CPAS si ces derniers en ont besoin.

Du côté flamand, l’Office flamand de l’emploi (VDAB) verse chaque année plus de 100 millions d’euros aux CPAS afin d’activer les personnes qui y sont inscrites, ressort-il de chiffres communiqués par la ministre flamande de l’Emploi Zuhal Demir (N-VA) à la suite d’une question parlementaire. Cet argent permet d’activer des milliers de bénéficiaires du revenu d’intégration, explique Mme Demir dans sa réponse. Pour certains, il s’agit de leur première expérience professionnelle en Flandre. Pour d’autres, c’est un nouveau départ après des années d’inactivité.

Contacté, le Forem, en Wallonie, n’était pas en mesure de communiquer des chiffres dans l’immédiat.

Lire aussi | Les CPAS bruxellois prédisent une “catastrophe imminente” si l’absence de moyens persiste

Avec Belga – Photo : Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales