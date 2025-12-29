Actiris verse cinq millions d’euros par an aux CPAS bruxellois

À Bruxelles, Actiris verse cinq millions d’euros vers les CPAS des 19 communes dans le cadre d’une convention de financement pluriannuelle. Cet argent finance environ 70 équivalents-temps plein. Dans le cadre de la réforme du chômage et de la fin des allocations après deux ans, Actiris mettra en outre à disposition ses missions locales pour venir en aide aux CPAS si ces derniers en ont besoin.

Du côté flamand, l’Office flamand de l’emploi (VDAB) verse chaque année plus de 100 millions d’euros aux CPAS afin d’activer les personnes qui y sont inscrites, ressort-il de chiffres communiqués par la ministre flamande de l’Emploi Zuhal Demir (N-VA) à la suite d’une question parlementaire. Cet argent permet d’activer des milliers de bénéficiaires du revenu d’intégration, explique Mme Demir dans sa réponse. Pour certains, il s’agit de leur première expérience professionnelle en Flandre. Pour d’autres, c’est un nouveau départ après des années d’inactivité.

Contacté, le Forem, en Wallonie, n’était pas en mesure de communiquer des chiffres dans l’immédiat.

