Actiris verse cinq millions d’euros par an aux CPAS bruxellois
L’actuelle convention de financement pluriannuel prévoit un versement de cinq millions d’euros par an vers les CPAS de la part de l’Office Régional Bruxellois de l’Emploi.
Du côté flamand, l’Office flamand de l’emploi (VDAB) verse chaque année plus de 100 millions d’euros aux CPAS afin d’activer les personnes qui y sont inscrites, ressort-il de chiffres communiqués par la ministre flamande de l’Emploi Zuhal Demir (N-VA) à la suite d’une question parlementaire. Cet argent permet d’activer des milliers de bénéficiaires du revenu d’intégration, explique Mme Demir dans sa réponse. Pour certains, il s’agit de leur première expérience professionnelle en Flandre. Pour d’autres, c’est un nouveau départ après des années d’inactivité.
Contacté, le Forem, en Wallonie, n’était pas en mesure de communiquer des chiffres dans l’immédiat.
