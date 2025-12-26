Action syndicale annoncée à la Stib : aucun impact ce matin, “toutes nos lignes circulent normalement”

Une action syndicale annoncée par la CGSP risquait de perturber la circulation des transports publics bruxellois : ce n’est finalement pas le cas ce vendredi matin.

Aucune perturbation n’est enregistrée vendredi à 06h00 du matin, annonce la Stib sur les réseaux. “Toutes nos lignes circulent normalement”, écrit-elle.

Mercredi, la société de transports bruxelloise prévenait de possibles perturbations. Une action syndicale était annoncée par la CGSP, secteur Tram-Bus-Métro (TBM).

La fermeture des restaurants d’entreprise envisagée par la Stib faisait partie des éléments de mécontentements, mais “ce n’est pas l’unique motif de la mobilisation“, indiquait le syndicat socialiste.

