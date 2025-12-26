Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Action syndicale annoncée à la Stib : aucun impact ce matin, “toutes nos lignes circulent normalement”

Une action syndicale annoncée par la CGSP risquait de perturber la circulation des transports publics bruxellois : ce n’est finalement pas le cas ce vendredi matin.

Aucune perturbation n’est enregistrée vendredi à 06h00 du matin, annonce la Stib sur les réseaux. “Toutes nos lignes circulent normalement”, écrit-elle.

Mercredi, la société de transports bruxelloise prévenait de possibles perturbations. Une action syndicale était annoncée par la CGSP, secteur Tram-Bus-Métro (TBM).

► Lire aussi | Stib : possibles perturbations sur le réseau ce 26 décembre

La fermeture des restaurants d’entreprise envisagée par la Stib faisait partie des éléments de mécontentements, mais “ce n’est pas l’unique motif de la mobilisation“, indiquait le syndicat socialiste.

Belga – Photo : Belga Image

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales