Energie, formations, allocations: le gouvernement fédéral présente son budget 2022

La Vivaldi a trouvé un accord ce mardi matin sur le budget 2022. Le Premier ministre Alexander De Croo et les vice-Premiers tiennent une conférence de presse sur les lignes directrices du budget fédéral.

Parmi les mesures déjà annoncées, la cotisation spéciale de sécurité sociale s’éteindra pour financer une diminution de charges sur les bas et moyens salaires, a annoncé le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem. Environ 300 millions pourront ainsi être utilisés pour éviter notamment les pièges à la promotion. Cet impôt de crise avait été instauré en 1994 par le gouvernement Dehaene dans le cadre du Plan global visant faire entrer la Belgique dans l’euro.

Le ministre de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne, a quant à lui annoncé que les travailleurs au chômage pourront cumuler une partie de leur allocation de chômage avec leurs premiers salaires s’ils retrouvent un emploi dans un secteur en pénurie.

Le gouvernement fédéral prendra également des mesures pour faciliter le travail de nuit dans le commerce électronique. Il s’agira d’une part de réactiver une mesure prise par le gouvernement précédent qui permet d’introduire le travail de nuit dans une entreprise de ce secteur dès lors qu’un syndicat est d’accord. D’autre part, les travailleurs qui, de manière individuelle, souhaitent travailler de nuit pourront également le faire. La crise sanitaire a provoqué une hausse très nette du commerce en ligne. Or, selon le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborn, vu les conditions pratiquées aux Pays-Bas, sur 100 euros dépensés en Belgique, 80 atterrissent de l’autre côté de la frontière. “On rate des emplois“, a affirmé M. Van Quickenborne.

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, s’est pour sa part réjouie de l’accord concernant la revalorisation salariale des militaires. Pour la première fois depuis près de 20 ans, les militaires gagneront plus à partir de l’an prochain. L’augmentation des revenus entrera en plein régime à partir de l’année 2024. Elle est entièrement couverte par le budget existant de la Défense et s’élèvera à 150 millions d’euros en régime. Sur ce montant, 100 millions d’euros – soit les deux tiers – seront utilisés pour augmenter les traitements et 50 millions d’euros seront versés sous forme d’allocations aux militaires, a indiqué la ministre.

Le fédéral a enfin porté attention à la facture énergétique des ménages, dans un contexte d’augmentation des tarifs sur les marchés. Au 4e trimestre 2021, un chèque énergie de 80 euros sera déduit de la facture du million de ménages les plus précarisés. Le budget pour le chèque énergie est de 72 millions d’euros. Pour l’extension du tarif social, également décidée, un budget de 208 millions d’euros est alloué. Le fonds électricité et gaz fera d’ailleurs l’objet d’un financement unique à concurrence de 16 millions d’euros. Il permettra de venir en aide à des ménages en difficulté qui ne peuvent pas prétendre au tarif social. “Ce que nous avons fait, c’est réformer et investir“, a conclu le Premier ministre

Revoir la conférence de presse du gouvernement fédéral:

Rédaction/Photo Belga