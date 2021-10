Marie-Hélène Ska (CSC) sur le budget 2022: “On culpabilise les personnes individuelles”

La secrétaire général de la CSC, Marie-Hélène Ska, était l’invitée de Fabrice Grosfilley dans “Toujours + d’actu”.

Ce mardi, la Vivaldi a trouvé un accord sur le budget fédéral, qu’elle a présenté en conférence de presse fin de matinée.

> Energie, formations, allocations: le gouvernement fédéral présente son budget 2022

Interrogée à ce sujet par Fabrice Grosfilley dans “Toujours + d’actu”, la secrétaire général du syndicat chrétien ne mâche pas ses mots. Comment juge-t-elle l’ensemble des mesures annoncées par le gouvernement d’Alexander De Croo? “Tout d’abord, je suis très étonnée que pour des travaux sur un conclave budgétaire, on parle très peu de budget“, commence-t-elle.

“Ensuite, j’entends beaucoup de mesures sur la manière dont on va encore flexibiliser le monde du travail. Je pense qu’on n’a pas besoin d’une plus grande flexibilisation aujourd’hui. On a sanctionné dans le passé, avec une politique d’activation très ferme, les travailleurs sans emploi. On fait la même chose maintenant avec les malades de longue durée. On est toujours dans un mécanisme de responsabilisation individuelle. Avec, dans le même temps – si j’ai bien suivi l’actualité ces dernières heures – des mesures de renforcement de la flexibilité, du travail de nuit, d’annualisation du temps de travail. Et donc, aujourd’hui, on renforce la difficulté de travailler. Et puis on culpabilise et on responsabilise des personnes individuelles.”

Dans l’ensemble, c’est donc un sentiment plutôt négatif qui domine pour la CSC: “C’est effectivement un grand scepticisme sur ce qu’il s’est passé durant ce conclave budgétaire. Nous attendons de voir où va être trouvé les 2,4 milliards d’euros…”

Rédaction