Accord bruxellois : La question budgétaire sera également centrale à la CoCof

Le gouvernement francophone bruxellois, en charge de nombreuses matières liées au quotidien du million d’habitants francophones de la capitale, portera également une attention centrale aux enjeux budgétaires, a annoncé lundi le ministre-président de cette institution, Ahmed Laaouej.

Comme le ministre-président régional, Boris Dilliès, une heure avant lui, le chef de file des socialistes bruxellois a procédé lundi à un exposé général de l’accord de majorité conclu par le MR, le PS, et Les Engagés pour la CoCof, devant les députés de l’assemblée francophone bruxelloise.

Aux yeux de ce dernier, ces enjeux sont déterminants pour redonner des perspectives de réponse aux besoins sociaux de la population bruxelloise, et plus directement pour la soutenabilité financière de cette institution qui ne dispose de moyens financiers que via des dotations d’autres niveaux de pouvoir.

Sur le fond, le terme “renforcement” est apparu comme un mot-clé dans le passage en revue des intentions affichées par la nouvelle majorité dans la plupart des domaines de compétences de la Commission Communautaire française: en cohésion sociale, dans le domaine de la lutte contre le décrochage scolaire; au niveau des outils de formation professionnelle, compétence CoCof qualifiée de prioritaire; pour l’apprentissage des langues; pour la stabilité des structures du non-marchand financées par la CoCof.

Idem pour les dispositifs de suivi et d’accompagnement dans la lutte contre les assuétudes, pour les liens entre cohésion sociale, insertion, formation professionnelle et première ligne de santé, ou encore en matière de culture, pour les programmes d’accessibilité dans et autour de l’école, le soutien aux bibliothèques, à la promotion de la lecture et à la danse, ainsi que les projets à destination des aînés.

Il a aussi été question de BX1 dans l’exposé de l’accord politique entre les trois formations francophones. Pour étendre la qualité des services de notre media qui “remplit une mission d’intérêt public“, il est prévu de veiller au sous-titrage de nos productions en néerlandais et en anglais, et au renforcement de l’accessibilité des programmes télévisés aux personnes en situation de handicap. Le gouvernement francophone bruxellois soutiendra également la production de contenus propres à BX1 sur les différentes plateformes.

En matière de santé, les principes du Plan Social-Santé Intégré adopté sous la précédente législature seront les guides de la décision politique.

En préambule de sa déclaration, Ahmed Laaouej a annoncé que le gouvernement francophone bruxellois serait celui de “la plus haute exigence en matière d’égalité et d’inclusion de toutes et de tous“. “Ces deux principes seront intégrés de manière systématique dans l’ensemble des politiques… Devant le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et toutes les formes de discrimination ou de violence, le message de ce gouvernement est absolument clair: ces fléaux n’ont leur place nulle part, et certainement pas à Bruxelles“, a-t-il insisté.

Belga