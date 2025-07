À Woluwe-Saint-Lambert, les crèches n’ouvrent que le matin en raison de la canicule

Dans cette crèche de Woluwe-Saint-Lambert, le thermomètre frôle les 28 degrés alors qu’il n’est que 10h du matin.

Pour protéger les enfants de cette chaleur, ils sont rassemblés avec les plus grands, dans une pièce plus fraîche. Odette, puéricultrice s’organise : “On commence dehors, et quand la chaleur est trop trop, on donne de l’eau, on met de la crème mais à l’intérieur il fait très chaud”, explique-t-elle.

Première canicule pour cette petite fille, qui comme ses camarades, a sûrement très mal dormi. “Ils viennent le matin fatigués, ils sont irritables, ils ont mal dormi et dans la journée ils ont des coups de fatigue plus fréquents et ils pleurent”, explique Eliza Martin, responsable de la crèche. En attendant que les parents ne les récupèrent à midi, puisque les crèches de la commune ont unilatéralement décidé de n’ouvrir que le matin pendant deux jours, les enfants s’occupent avec des jeux calmes.

Du côté de l’école du Parc Malou, les enseignants surveillent que les gourdes soient remplies, et rappellent aux élèves de s’hydrater. Les consignes, communiquées par la Fédération Wallonie Bruxelles sont appliquées à la lettre : ouvrir les fenêtres le matin, ne pas sortir dans la cour en plein soleil et enfin, fermer les stores pour garder une certaine fraîcheur.

■ Reportage de David Courier et Frédéric De Heneau