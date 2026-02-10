À l’Huderf, des blouses pour soigner autrement : quand la couture devient un geste de solidarité

À l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF), à Bruxelles, deux cents blouses adaptées aux enfants sous chimiothérapie ont été livrées ce mardi 10 février par l’asbl Bobidi. Un geste simple en apparence, mais qui répond à une réalité quotidienne : la répétition de soins lourds, invasifs et fatigants pour les jeunes patients.

À l’origine du projet, Laura, maman de Judith, 10 ans. En juillet 2023, sa fille est diagnostiquée d’un cancer agressif. Commence alors un long parcours de soins, rythmé par des visites quasi quotidiennes à l’hôpital de jour. À chaque fois, la même étape : l’accès au porte-à-cath, ce dispositif implanté sous la peau permettant l’administration des traitements. “C’est un geste très intrusif. Les enfants doivent souvent se dévêtir dans des espaces partagés, ce qui ajoute de la gêne à la fatigue et à l’angoisse”, explique-t-elle.

■ Reportage de Maël Arnoldussen et Béa Broutout

Ne trouvant pas de solutions vestimentaires adaptée, Laura imagine une blouse simple, confortable, dotée d’une ouverture spécifique au niveau du port-à-cath. L’objectif : faciliter les soins tout en préservant l’intimité des enfants. N’étant pas couturière, elle lance un projet sur les réseaux sociaux. Très vite, des dizaines de bénévoles répondent présent et confectionnent des prototypes.

Les premières blouses sont testées à l’hôpital. Le retour est immédiat. Les soignants apprécient la facilité d’accès pour désinfecter et soigner, tandis que les parents saluent un confort retrouvé pour leurs enfants. “Je ne pensais pas que l’impact serait aussi fort. Je me suis dit que ce serait dommage de garder ça pour nous”, confie Laura.

Avec trois amies, elle fonde alors l’asbl Bobidi. Aujourd’hui, près de 400 bénévoles participent à la confection des blouses, à travers toute la Belgique francophone. Chaque vêtement est réalisé en jersey de coton, doux pour la peau fragile des enfants, et pour l’instant décliné en cinq tailles, jusqu’à dix ans. Pour les adolescents, des adaptations sur mesure sont possibles via l’envoi des mensurations par mail.

Les blouses sont conservés dans des sacs zippés, dans lesquels figurent le prénom du/de la bénévole ainsi qu’un QR code renvoyant vers l’espace commentaire du site web de l’association, permettant ainsi aux familles de laisser un message ou un retour d’expérience. “Beaucoup ont une histoire personnelle difficile. Ce lien humain est très fort”, confie Laura. Les jeunes patients peuvent choisir eux-mêmes le modèle qu’ils préfèrent, un détail qui compte dans un quotidien médicalisé.

Chaque année, près de 350 enfants de moins de 15 ans sont diagnostiqués d’un cancer en Belgique. À l’HUDERF, cette nouvelle livraison de 200 blouses permet de répondre à une partie des besoins. D’autres hôpitaux, notamment à Liège devraient prochainement bénéficier de ces vêtements adaptés.

Azad Yagirian