À la Cité interdite, Prévot se projette dans la rénovation du pavillon chinois de Laeken

Le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot a évoqué jeudi à Pékin, lors d’une visite à la Cité interdite, la rénovation du pavillon chinois à Laeken (Bruxelles), qui doit débuter cette année.

En mission cette semaine en Chine, le chef de la diplomatie belge s’est rendu à la cité impériale de Pékin, au pavillon Baoyun, près du palais d’été. Ce bâtiment offrait un cadre idéal au vice-Premier ministre des Engagés pour évoquer la rénovation du pavillon chinois de Laeken, pour laquelle l’ASBL belge China House, chargée des travaux, a conclu l’année dernière un accord de coopération avec un département du Musée du Palais impérial de Pékin.

Cette collaboration doit fournir l’expertise nécessaire pour les éléments spécifiquement chinois du pavillon, tels que les décorations en soie et les boiseries. “La future collaboration contribuera de manière significative à la qualité des travaux de rénovation et jouera un rôle important pour remettre le pavillon chinois dans un état impeccable“, a déclaré M. Prévot.

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Ce pavillon, construit au début du XXe siècle et fermé depuis 2013 en raison de problèmes de stabilité, reflète, par son mélange d’éléments asiatiques et européens, “le dialogue culturel séculaire entre l’Asie et l’Europe” et reste aujourd’hui “l’un des meilleurs exemples de ces échanges culturels“, selon le ministre.

La rénovation du pavillon débutera cette année et s’achèvera en 2028. Tout comme la tour japonaise, le bâtiment a été conçu par l’architecte français Alexandre Marcel, qui s’est inspiré du pavillon “Tour du Monde” de l’Exposition universelle de 1900. C’est le roi Léopold II qui avait commandé ces bâtiments pour mettre en avant les bonnes relations entre la Belgique et l’Asie.

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Belga – Photo : Belga