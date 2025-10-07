Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

À Bruxelles, la Marche Climat alimentée entièrement par l’énergie solaire

À l’occasion de la Marche Climat ce dimanche à Bruxelles, l’ensemble de l’événement a été alimenté par une source d’énergie unique : le soleil. Grâce au Solar Container de Bolt, 300 kg de CO₂ ont été évités.

Dimanche à Bruxelles, la Marche Climat 2025 a fonctionné entièrement à l’énergie solaire grâce au Solar Container de la plateforme énergétique Bolt. L’installation mobile, équipée de 104 panneaux photovoltaïques, a produit 66 kWh d’électricité, évitant ainsi l’émission de 300 kg de CO₂.

De la scène aux stands de restauration, tout l’événement a été alimenté sans recours aux énergies fossiles. Le Solar Container clôture ainsi une tournée estivale à travers 14 festivals en Belgique, avec un total de 2 235 kWh d’énergie verte générés.

► Reportage | Environ 20.000 personnes mobilisées pour la Marche Climat dans les rues de Bruxelles

Nous voulons montrer aux responsables politiques que la population belge est prête pour des mesures ambitieuses et cohérentes contre la crise climatique”, souligne Pieterjan Verhaeghen, CEO de Bolt.

Rédaction

Lire aussi :

Partager l'article

07 octobre 2025 - 13h10
Modifié le 07 octobre 2025 - 13h10
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales