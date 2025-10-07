À Bruxelles, la Marche Climat alimentée entièrement par l’énergie solaire

À l’occasion de la Marche Climat ce dimanche à Bruxelles, l’ensemble de l’événement a été alimenté par une source d’énergie unique : le soleil. Grâce au Solar Container de Bolt, 300 kg de CO₂ ont été évités.

Dimanche à Bruxelles, la Marche Climat 2025 a fonctionné entièrement à l’énergie solaire grâce au Solar Container de la plateforme énergétique Bolt. L’installation mobile, équipée de 104 panneaux photovoltaïques, a produit 66 kWh d’électricité, évitant ainsi l’émission de 300 kg de CO₂.

De la scène aux stands de restauration, tout l’événement a été alimenté sans recours aux énergies fossiles. Le Solar Container clôture ainsi une tournée estivale à travers 14 festivals en Belgique, avec un total de 2 235 kWh d’énergie verte générés.

“Nous voulons montrer aux responsables politiques que la population belge est prête pour des mesures ambitieuses et cohérentes contre la crise climatique”, souligne Pieterjan Verhaeghen, CEO de Bolt.

Rédaction