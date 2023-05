La manifestation nationale contre le dumping social rassemble plus de 18.000 personnes

Le cortège a débuté ce matin à la gare du Nord à Bruxelles, où des milliers de manifestants se sont rassemblés pour protester contre le dumping social.

Celui-ci s’est élancé vers 11h15 dans les rues de la capitale. Dès 10h ce matin, les manifestants se rejoignaient sur le boulevard du roi Albert II, à proximité de la gare de Nord, où les discours des leaders des organisations syndicales s’enchaînaient.

C’est Marc Leemans, le président de l’AVC-CSC a ouvert le bal. “Delhaize constitue une cible de la droite parce que l’élite a décidé que nous devions tous travailler plus longtemps, plus dur et moins cher” déclare-t-il via Belga avant de rajouter : “Avec cette manifestation, nous montrons que nous ne nous laisserons pas intimider. Les gens ont des droits humains. Nous exigeons le respect de chaque travailleur: un salaire décent, un travail convenable et le droit de manifester.”

Le président de la FGTB, Thierry Bodson, qualifiait la manifestation “d’historique” avant d’ajouter : “c’est le droit de grève dans tout le pays qui est en danger. Nous ne pouvons pas accepter qu’on oppose le droit de commercer et le droit d’occuper l’espace public. Rappelons aux juges et responsables politiques qu’en vertu de la convention 87 de l’OIT, le droit de grève est considéré comme un droit fondamental. Vous qui dirigez, vous devez comprendre une chose : dans une démocratie, le pouvoir et le contre-pouvoir se tiennent la main. Si le pouvoir ne respecte plus le contre-pouvoir, il n’y a plus de démocratie”

“A la défunte concertation sociale“

Une petite délégation du Setca, emmenée par sa présidente, Myriam Delmée, a déposé une couronne mortuaire arborant le message “A la défunte concertation sociale” à l’entrée de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) à Bruxelles, dans le cadre de la manifestation nationale contre le dumping social.

Les organisations syndicales se sont ensuite dirigées vers le Palais de Justice, où trois couronnes mortuaires, une pour chaque couleur syndicale, ont été déposées. On pouvait lire sur celles-ci “A notre regretté droit de grève“. Une grande banderole flottait également sur la façade de l’édifice judiciaire, indiquant “Profits partout, justice nulle part – Boycott Delhaize“. Les militants ont ensuite procédé à un lâcher de ballons, tout en scandant “La franchise, aucune, aucune, aucune utilité“.

Entre 18.000 (selon la police) et 25.000 personnes (selon les syndicats) ont pris part à cette marche à travers les rues de Bruxelles. Même si la manifestation a été rythmée aux sons des pétards et autres coups de sifflets, elle s’est déroulée sans incident, d’après la police. L’ambiance était plutôt bon enfant, a constaté Belga.

Belga – Photo : Belga