A 15 ans, quatre élèves sur dix ont déjà redoublé

Le redoublement recule enfin en FWB, mais reste bien au-dessus de tous les standards internationaux, écrit Le Soir vendredi. Selon les chiffres obtenus par le quotidien, alors qu’en 2017, 48 % des élèves de 15 ans étaient en retard, ils ne sont désormais “plus que” 39,5 %.

Il reste tout de même du chemin pour atteindre le “graal” de 24 % en 2030, objectif fixé dans le Pacte d’excellence”, souligne Le Soir. En outre, entre 2017 et 2022, le taux de retard scolaire (le nombre d’élèves qui sont en retard d’au moins un an) est passé de 17 % à environ 15 % dans les deux dernières années primaires.

Le phénomène s’est également réduit de près de huit points, passant de 45,1 à 37,5 %, dans le dernier cycle du secondaire.

Belga/Photo d’illustration

22 août 2025 - 08h05
Modifié le 22 août 2025 - 08h23
 

