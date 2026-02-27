673 dossiers et plus de 224 millions d’euros saisis : le bilan conséquent après cinq ans d’enquête sur Sky ECC

673 dossiers judiciaires, 4.923 suspects identifiés, 224.290.029 euros saisis et 1.206 condamnations: cinq ans après le déchiffrement de la messagerie cryptée Sky ECC, les autorités judiciaires et policières bruxelloises et anversoises ont dressé ce vendredi matin un bilan chiffré conséquent.

Le parquet fédéral, le parquet d’Anvers et la police fédérale ont présenté les résultats de cinq années d’enquêtes fondées sur les données issues de cette plateforme de communication utilisée par le milieu criminel. Sur les 673 dossiers recensés, 470 nouveaux dossiers ont été ouverts et 203 enquêtes déjà en cours ont été enrichies par les messages déchiffrés.

Les juridictions ont prononcé 3.684 années de peines d’emprisonnement dans 178 décisions judiciaires. Les condamnations concernent principalement des faits liés aux stupéfiants, mais aussi des dossiers de violence, de blanchiment, de corruption, de violation du secret professionnel et de détention d’armes.

Un grand nombre de dossiers sont encore pendants devant les tribunaux ou en phase d’appel, ont précisé les autorités. De nouvelles enquêtes continuent par ailleurs d’être ouvertes sur la base des données exploitées.

La conférence de presse intervient à l’approche du cinquième anniversaire de l’opération d’envergure menée le 9 mars 2021. Ce jour-là, plus de 200 perquisitions simultanées avaient été menées par plus de 1.600 policiers dans le pays, principalement à Anvers, marquant un tournant dans la lutte contre la criminalité organisée.

Les responsables judiciaires et policiers ont souligné que la gestion et l’analyse d’un volume aussi important de communications chiffrées ont nécessité un haut degré de spécialisation ainsi qu’une coopération étroite entre services d’enquête et magistrats.

Belga – Photo : Belga Image