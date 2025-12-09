Passer la navigation
600 ans de l’UCLouvain : trois implantations à Bruxelles

Fondée en 1425 et partiellement implantée à Bruxelles depuis la fin des années 60, elle y compte désormais trois campus rassemblant 13 000 étudiants.

L’Université catholique de Louvain célèbre aujourd’hui ses 600 ans.

Pour marquer l’événement, l’université a organisé un “grand jeu des badges” : de petits badges cachés sur le campus permettent aux étudiants de gagner des cadeaux, une façon de mêler plaisir et effort.

Malgré la fête, les défis restent nombreux : cohésion sociale, logement étudiant et recherche médicale. “Nous voulons coupler la volonté de soigner les personnes avec une formation scientifique très solide”, souligne Jean-Christophe Renaud, coordinateur recherche santé.

■ Reportage de Michel Geyer et Thomas Craps

