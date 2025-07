50 arrêts, durée de 19 heures : une liaison ferroviaire de nuit entre la Belgique et la Slovaquie à l’étude

La compagnie ferroviaire tchèque Leo Express a déposé une nouvelle notification en vue de lancer une liaison entre la Belgique et la Slovaquie, via l’Allemagne et la République tchèque. Selon le document transmis au régulateur belge, l’Agence de régulation des transports, le trajet complet compterait plus de 50 arrêts et durerait environ 19 heures.

Leo Express vise une mise en service le 13 décembre 2026, avec un train par jour dans chaque direction. Le convoi partirait de la côte belge, à Ostende, et desservirait notamment Bruges, Gand, Bruxelles, Louvain et Liège. Il traverserait ensuite l’Allemagne (avec des arrêts à Aix-la-Chapelle, Cologne, Düsseldorf, Dortmund, Hanovre, Magdebourg, Leipzig, Dresde…) puis la République tchèque, avec un passage par Prague, avant de rejoindre la Slovaquie. Sur le territoire slovaque, des arrêts sont prévus à Kuty, Malacky et Devinska Nova Ves, avant une arrivée à Bratislava, la capitale.

Ce n’est pas la première tentative de la compagnie ferroviaire. Une première demande avait déjà été introduite en 2023, avec une entrée en service initialement prévue pour fin 2024 ou début 2025. Mais contrairement à la notification précédente, il est désormais question d’un train de nuit. Le départ d’Ostende serait fixé à 19h10, pour une arrivée à Bratislava le lendemain à 14h18. Dans l’autre sens, le train quitterait la capitale slovaque à 14h44 et atteindrait Ostende à 09h52. À vol d’oiseau, la distance entre les deux villes dépasse les 1.000 kilomètres.

Une partie de la liaison prévue par Leo Express, notamment entre Dresde et Prague, correspond à un tronçon déjà emprunté par les trains de nuit European Sleeper. Ces derniers assurent une liaison entre Bruxelles et Prague en passant par Anvers, les Pays-Bas et Berlin.

Belga – Photo : Belga