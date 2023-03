47 projets soutenus dans le cadre du plan Promotion de la Santé 2023-2027

Sur proposition de Barbara Trachte, ministre bruxelloise en charge de la Promotion de la Santé, le Gouvernement francophone bruxellois (Cocof) a approuvé, ce vendredi 17 mars, les projets sélectionnés dans le cadre du nouveau plan de Promotion de la Santé 2023-2027.

47 projets de terrain sont ainsi soutenus, dont huit services de support et d’accompagnement, pour un budget de près de 6 millions d’euros annuels, afin d’améliorer le bien-être et la santé des Bruxellois sous différents aspects : promotion de la santé mentale ; santé sexuelle ; alimentation accessible, saine et de qualité ; égalité de genre ; prévention des IST ; assuétudes ; etc.

“Après ces années de pandémie, il apparait comme une évidence que la santé doit être au cœur de nos politiques publiques. La santé, c’est bien plus que la simple absence de maladie. C’est avant tout un état de bien-être général dont les facteurs favorables sont à trouver dans des déterminants sociaux et environnementaux (logement, emploi, qualité de l’air, espace vert, alimentation) !“, explique Barbara Trachte, Ministre-Présidente du Gouvernement francophone bruxellois (CoCoF), en charge de la Promotion de la Santé, par voie de communiqué.

Parmi les nouveaux opérateurs, les projets “Cuisines de quartier”, “Nos Oignons”, le “FIAN” et six autres associations feront de l’alimentation saine et accessible un levier de bien-être, d’émancipation et de lien social.

La santé mentale sera également au cœur de ce plan grâce notamment aux projets portés par “Le Méridien”, “L’Autre lieu” ou au ”le SMES”.

Les personnes LGBTQIA+ et les femmes seront soutenues par des associations comme “Ex Aequo”, “Douche Flux”, le “GAMS”, “O’YES” ou “Femmes et santé”. Des projets en santé sexuelle, notamment des travailleurs du sexe, seront portés notamment par la “Plateforme Prévention SIDA”, “Alias” ou “Espace P”.

“Modus Vivendi”, “Univers Santé et sa tournée minérale”, “EUROTOX” et sept autres associations ont été sélectionnées dans le cadre de la priorité liée aux addictions (alcool, drogue, etc.), pour en réduire les risques.

E.V. – Photo : BX1