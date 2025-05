402 millions de voyages : la Stib retrouve presque son niveau de fréquentation de 2019

La Stib a franchi en 2024 le cap symbolique du million de voyageurs quotidiens, selon son rapport annuel publié lundi.

Au total, 401,9 millions de trajets ont été enregistrés sur l’année, soit une hausse de 7% par rapport à 2023.Le directeur général de la société bruxelloise de transport public, Brieuc de Meeus, se dit plus que satisfait: “Il faut prendre en compte le télétravail. On estime la perte à 10-12% de trajets non-effectués. Si on compte cette donnée, la Stib se porte très bien!” Malgré les nombreux chantiers en cours sur le réseau bruxellois, les véhicules ont parcouru 52,8 millions de kilomètres. “Maintenir un tel niveau de service malgré les travaux est un exploit en soi”, souligne Brieuc de Meeus.

■ Interview de Brieuc de Meeus, directeur général de la STIB au micro de Rémy Rucquoi et Néo Fasquel

L’opérateur poursuit ses investissements dans la modernisation de sa flotte: 30 des 43 nouvelles rames de métro M7 commandées circulent déjà, tout comme 30 des 90 tramways de nouvelle génération (TNG) et 15 des 70 nouveaux bus électriques eCitaro. La satisfaction des usagers reste globalement élevée: 80 % des clients ont attribué une note de 7,2/10 à la Stib, principalement pour le confort, la ponctualité et la fréquence des véhicules. Le patron de la société bruxelloise annonce que des efforts seront fournis pour atteindre 7,4 en 2029. Le paiement sans contact continue par ailleurs de séduire, avec plus de 12 millions de validations en 2024. Cette méthode représente désormais 60% des ventes de tickets à l’unité.

La Stib met également en avant le succès de l’extension de son réseau, en particulier la nouvelle ligne de tram 10, qui accueille en moyenne 80.000 passagers par jour. Avec ces chiffres, la Stib affirme sa volonté de “poursuivre le développement d’un service de qualité, durable et en phase avec les attentes des Bruxellois”.

Belga