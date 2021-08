30.000 personnes attendues pour le Mémorial Van Damme

Après une édition 2020 disputée à huis clos, le public pourra de nouveau prendre place dans les travées du stade Roi Baudouin pour assister au Mémorial Van Damme le 3 septembre prochain. “Avec les tribunes de l’anneau supérieur du stade fermées,nous attendons 30.000 personnes”, a assuré Cédric Van Branteghem, le directeur du meeting.

“Après un an et demi de crise sanitaire, la meilleure nouvelle de cette édition est le retour du public”, s’est réjoui Van Branteghem. “Cela ressemblera à une édition normale pour faire ensemble la fête du sport. La vente de tickets avance très bien et nous sommes presque complets.”

Pour pouvoir rentrer dans le stade, les spectateurs devront présenter le Covid Safe Ticket. Une fois entrés dans le stade, les spectateurs ne seront plus obligés de porter le masque, ni de respecter une bulle. “Cela demande beaucoup d’organisation, mais nous sommes prêts pour tout scanner et que l’entrée du public dans le stade se déroule normalement. Dans le stade, nous demandons quand même aux gens de faire attention et d’appliquer un minimum de gestes barrière.”

Une édition 2021 qui profite aussi de l’engouement des Jeux Olympiques. “Une année olympique est toujours spéciale et nous le voyons dans les chiffres. Il y a eu de très bons résultats cette année et les gens veulent voir les champions concourir à Bruxelles”, a ajouté Wilfried Meert, le président du meeting.

Belga – Photo: Belga