2025 est la quatrième année la plus chaude jamais enregistrée à Uccle

2025 a été la 4e année la plus chaude depuis 1833, selon l’IRM.

Avec une température moyenne de 12 degrés à Uccle, 2025 a été la quatrième année la plus chaude depuis le début des observations en 1833, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bilan climatique annuel, publié jeudi. L’année écoulée aura par ailleurs été très sèche après l’année 2024 la plus humide jamais enregistrée.

2025 partage avec 2014 une même température moyenne annuelle. Les deux premières places sont occupées par 2020 et 2022 (12,2 degrés) et 2023 (12,1 degrés).

La température minimale moyenne de l’année dernière était de 8 degrés (normale: 7,3°C), soit la sixième valeur la plus élevée. Seuls les mois de janvier et mars ont enregistré une température minimale moyenne inférieure à la normale. La température maximale moyenne était de 15,9°C (normale: 14,7°C), soit la quatrième valeur la plus élevée.

Après une année 2024 particulièrement pluvieuse (1.170,7 mm), les précipitations ont diminué de près de moitié l’an dernier. À Uccle, il n’est tombé que 620,6 mm de précipitations (normale: 837,3 mm) et cette quantité annuelle s’est répartie sur 145 jours (normale: 189,8 jours).

Le nombre de jours de neige était également particulièrement faible à Uccle, avec 7 jours floconneux contre 17 normalement. L’épaisseur de neige la plus élevée a été mesurée le 9 janvier (maximum de 8 cm).

