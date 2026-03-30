17,5 millions d’euros pour rénover la prison de Saint-Gilles

Alors que sa fermeture était initialement prévue fin 2024, la prison de Saint-Gilles restera finalement ouverte jusqu’en 2035 au plus tard.

Vu l’état de l’infrastructure, plusieurs rénovations s’imposent. La ministre fédérale Vanessa Matz (Les Engagés), en charge de la Régie des Bâtiments, a ainsi débloqué un budget de 17,5 millions d’euros, rapporte Le Soir.

■ Reportage de Mael Arnoldussen et Frédéric De Henau

Dans ses colonnes, le directeur Vincent Spronck décrit des conditions de détention difficiles. Il évoque notamment des cellules touchées par des moisissures et des matelas malodorants, « bien qu’ils soient lavés ». Il souligne également les pressions du Conseil central de surveillance pénitentiaire : « On me demande régulièrement de fermer des cellules. Mais si je le faisais, je devrais en fermer la moitié », explique-t-il.

Des travaux à partir de 2028

Finalement maintenue en activité, la prison bénéficiera donc d’un programme de rénovation financé par le fédéral. Les travaux ne débuteront toutefois qu’en 2028, le temps de recruter du personnel pour piloter le projet et de lancer les appels d’offres.

L’objectif principal est de rénover l’aile D afin d’augmenter la capacité d’accueil à 600 détenus, contre 515 actuellement. Le chantier prévoit notamment des travaux de peinture, la réparation de la toiture, des portes ainsi que des installations sanitaires.

Rédaction