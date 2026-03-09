 Aller au contenu principal
BX1

130 producteurs indépendants réunis à Laeken pour séduire l’Horeca

Pour le secteur Horeca, trouver des producteurs locaux et de qualité relève souvent du défi. 130 producteurs indépendants se sont donc réunis à Laeken pour montrer leurs produits à des restaurateurs, des épiciers ou encore des traiteurs.

Un tabasco bio 100% belge, des bières et limonades fermentées saint-gilloises, du lait végétal à base de pois… Ce ne sont que quelques stands parmi les 130 exposants rassemblés par la coopérative Terroirist. Ils sont là pour présenter leurs produits à des professionnels de l’Horeca et de l’alimentation. “On a l’impression que c’est un secteur qui est déjà saturé et pourtant, que ce soit dans le café, dans les boissons ou dans les biscuits, il y a quand même beaucoup d’innovation“, s’étonne Martin Duchateau, propriétaire de deux hôtels.

Certains producteurs ont déjà pignon sur rue, d’autres tentent de mieux se faire connaître, mais tous espèrent étendre leur activité et leur réseau de distribution. Il n’est, en effet, pas toujours simple de trouver sa place dans ce secteur hyper concurrentiel, mais ils sont toujours aussi nombreux à y croire.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Marjorie Fellinger

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales