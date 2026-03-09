130 producteurs indépendants réunis à Laeken pour séduire l’Horeca

Pour le secteur Horeca, trouver des producteurs locaux et de qualité relève souvent du défi. 130 producteurs indépendants se sont donc réunis à Laeken pour montrer leurs produits à des restaurateurs, des épiciers ou encore des traiteurs.

Un tabasco bio 100% belge, des bières et limonades fermentées saint-gilloises, du lait végétal à base de pois… Ce ne sont que quelques stands parmi les 130 exposants rassemblés par la coopérative Terroirist. Ils sont là pour présenter leurs produits à des professionnels de l’Horeca et de l’alimentation. “On a l’impression que c’est un secteur qui est déjà saturé et pourtant, que ce soit dans le café, dans les boissons ou dans les biscuits, il y a quand même beaucoup d’innovation“, s’étonne Martin Duchateau, propriétaire de deux hôtels.

Certains producteurs ont déjà pignon sur rue, d’autres tentent de mieux se faire connaître, mais tous espèrent étendre leur activité et leur réseau de distribution. Il n’est, en effet, pas toujours simple de trouver sa place dans ce secteur hyper concurrentiel, mais ils sont toujours aussi nombreux à y croire.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Marjorie Fellinger