“1200 euros, c’est non”: action contre la hausse du minerval à l’ULB

Une action a lieu aujourd’hui à l’ULB d’étudiants qui protestent contre la hausse du minerval qui est prévue pour la rentrée prochaine. Un minerval, plafonné depuis des années, qui passe de 835 à 1200 euros Avec la crainte pour beaucoup de voir les études devenir moins accessibles.

■ Alice Dulczewski est allée faire un tour sur le campus

Depuis 2011, le minerval était plafonné à 835 euros pour les universités. Dans les Hautes écoles et les ESA, les droits d’inscription sont toutefois généralement bien moins élevés, commençant parfois à un peu moins de 200 euros pour une année dans certains établissements de type court. Le 10 octobre dernier, lors de la présentation de son budget 2026, le gouvernement MR-Engagés a toutefois annoncé le dégel du minerval et son relèvement à 1.194 euros.

Ce nouveau tarif s’appliquera donc bien à tous les types d’enseignement supérieur, un montant qui sera par ailleurs adapté chaque année à l’évolution des prix à la consommation (index). Selon les estimations du gouvernement, cette augmentation impactera 58% environ des quelque 130.000 étudiants en FWB, dont la moitié ne sont pas inscrits dans des universités. La réforme doit générer quelque 50 millions d’euros d’économies au total pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.

