1000 kilomètres en vélo pour soutenir la recherche pédiatrique

Un peloton de 16 cyclistes amateurs a pris le départ samedi à 08h00 sous les arcades du Cinquantenaire à Bruxelles, pour l’édition 2022 de la Team Rynkeby. C’est la toute première fois qu’une équipe belge participe à ce défi d’origine danoise visant à récolter des fonds pour la recherche en pédiatrie. Les sportifs belges parcourront 1.060 kilomètres du 9 au 16 juillet jusqu’à Paris et soutiendront The Belgian Kids’ Fund for Pediatric Research et KickCancer.

Les coureurs cyclistes ont pris la direction de Charleville-Mézières pour une première étape de 172 kilomètres. “Nous sommes très heureux de démarrer, mais on est un peu nerveux car c’est quand même un exploit pour des cyclistes amateurs, même entraînés”, confie la directrice de projets chez The Belgian Kids’ Fund for Pediatric Research, Laurence Bosteels, qui participe. “La recherche pédiatrique manque de financement. Le fait que ce soit un effort collectif plutôt qu’une compétition m’a également motivée. On part ensemble et on arrivera ensemble.” Cette première équipe belge mixte est composée de sept nationalités et compte des ambassadeurs de l’événement venus de Suède, Norvège, Finlande et du Danemark. La ville lumière est le point de rassemblement de 2.400 cyclistes, répartis en 65 équipes, qui prennent le départ depuis 10 pays européens. Chacune d’entre elles soutient la recherche en pédiatrie dans son pays. Les sportifs belges participent à ce défi solidaire au profit des associations The Belgian Kids’ Fund et KickCancer. La première, créée en 1995 à l’hôpital universitaire des enfants reine Fabiola (Huderf), soutient la recherche en pédiatrie dans le cadre de thèses de doctorat. Créée en 2017, KickCancer se focalise sur les cancers pédiatriques.

Elle finance la recherche dans ce domaine et des essais cliniques pour que les nouveaux médicaments soient testés sur les enfants dans des conditions sûres et éthiques.

Belga

■Interview de Laurence Bosteels