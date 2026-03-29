10 ans après les attentats de Bruxelles : L’exposition de portraits des victimes du 22 mars gravement endommagée

L’exposition de portraits de victimes des attentats du 22 mars 2016 de Life for Brussels, dans le quartier Schuman, a été dégradée, a déploré dimanche l’association de victimes. Une plainte a été déposée alors que l’enquête de police est en cours.

La quasi-totalité des supports ont été retrouvés gravement endommagés, certains ayant été littéralement arrachés à leurs structures, détaille l’association. Cette exposition présentait des portraits de deux mètres sur deux, mettant en lumière le vécu et la parole des victimes des attentats du 22 mars.

Les photos, auparavant exposées au Parlement fédéral, avaient été installées sur le trottoir du rond-point Schuman afin que les victimes empruntant le chemin entre le monument en hommage aux victimes d’actes de terrorisme de la rue de la Loi et le Résidence Palace puissent les contempler lors des commémorations.

“Je n’arrive pas à contenir mes larmes, je frissonne de tout mon corps devant ces photos mutilées… C’est comme si on nous frappait une seconde fois. Voir nos visages ainsi jetés à terre, c’est d’une violence insoutenable que je ne peux expliquer”, a confié une victime.

Face à l’ampleur des dégâts, une plainte a été déposée et une enquête de police est en cours. Si l’état des photos suggère une possible dégradation volontaire, l’association souhaite rester prudente et attend les conclusions officielles des autorités avant de se prononcer sur la nature exacte de l’incident.

Le coût de l’ensemble de ces structures monumentales, financées par la Fédération Wallonie-Bruxelles et installées avec le concours logistique de la Chancellerie du Premier ministre, est estimé entre 20.000 et 30.000 euros.

Belga