Woluwe-Saint-Pierre confie son stationnement à Parking Brussels : 15 minutes gratuites et scancar à venir

Dès le 1er mars, le stationnement sera géré par l’agence régionale Parking Brussels. Si cela entraîne peu de bouleversements pour les riverains, la durée gratuite sera réduite et les contrôles renforcés, selon nos confrères de la DH.

La commune de Woluwe-Saint-Pierre rejoint une douzaine d’autres déjà passées sous la gestion de Parking Brussels. Les autorités locales invoquent des raisons opérationnelles et financières, avec l’espoir d’augmenter les recettes d’environ 30 %.

Le principal changement concerne la durée de stationnement gratuit, qui passe de 30 à 15 minutes. Les cartes de riverains restent valables et les zones sont globalement inchangées.

À la place Dumon, la zone orange est réduite et les cartes riverains n’y seront plus acceptées. Une exception est prévue : 45 minutes gratuites sur la place (30 minutes pour les emplacements Shop&Go).

Contrôles renforcés

Une voiture scanneuse (« scancar ») sera progressivement déployée pour intensifier les contrôles, en complément des stewards. Les procès-verbaux ne seront plus déposés sur les pare-brise, mais envoyés par courrier.

Enfin, des cartes visiteurs seront disponibles dès le 1er mars : chaque ménage pourra en acheter jusqu’à 100 par an, pour 4h30 de stationnement à 2,50 €.

Rédaction