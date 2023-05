Van Den Brandt et Vervoort restent optimistes pour le métro 3

Elke Van Den Brandt et Rudi Vervoort confirme qu’ils souhaitent absolument avoir le métro 3.

Ce jeudi, la Région bruxelloise a confirmé l’importance du Métro 3 lors d’une réunion après la note de Beliris. Actuellement, les offres qui sont sur la table pour les travaux entre Bruxelles nord et Bordet ne sont pas acceptables, car beaucoup trop élevées. Mais la volonté est bien présente, comme l’a confirmée la ministre bruxelloise de la Mobilité, dans “Bonjour Bruxelles” ce vendredi matin. “On veut faire ce métro”, a commencé Elke Van Den Brandt. “Mais il faut un plan financier et c’est la responsabilité du gouvernement. On ne peut pas dire coûte que coûte.”

Malgré la complexité du dossier, la ministre reste optimiste. “Nous avons neuf chances sur dix pour que le métro 3 voit le jour. Il faut juste que tous les gouvernements s’alignent pour progresser ensemble. Ce n’est pas qu’une question pour le gouvernement bruxellois. On parle ici d’un projet qui serait bénéfique pour l’ensemble du pays.”

Quelques minutes plus tard, la même question a été posée à Rudi Vervoort. “Je ne peux pas donner une note plus faible qu’elle”, a-t-il souri. “Le chantier est déjà lancé et on ne peut pas renoncer. Cette décision ne dépendra pas que de moi, mais il s’agit d’un dossier très important. Lorsque je suis devenu président, je l’ai redynamisé alors qu’il dormait depuis près de 40 ans. Ce projet était dans les cartons avant même l’existence des Régions.” Ce qui explique, en partie, pourquoi il est si complexe.